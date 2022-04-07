Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
Сергій не гадав, що Київську область вдасться звільнити так швидко
Фото: Facebook
Перша ракетка України Сергій Стаховський після звільнення Київської області продовжить захищати столицю України в лавах територіальної оборони:
Це величезний плюс, звичайно, що Київ звільнили. Гадаю, що ніхто не думав, що це відбудеться так швидко. Моя місія, умовно, в ТРО і загалом, – до повної перемоги. Можливо, вона буде якось видозмінюватись, але тільки після нашої повної перемоги вона завершиться. Або ж тільки розпочнеться.
Стаховський разом із дружиною та трьома дітьми має резиденцію у Будапешті. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зайняв відверто проросійську позицію та всіляко намагається заважати санкціям ЄС проти рф:
Те, що Угорщина з погляду Орбана це сателіт росії, – це давно відомий факт. Вони отримують достатньо велику кількість грошей, щоб лобіювати інтереси росії. Позитив в тому, що це тільки позиція «Фідесу», тільки їх [провладної] партії, а всі опозиційні сили проукраїнські й підтримують нас. Тобто, тут двояка історія. Умовно кожні 6-8 років Угорщина отримує 3 млрд позики від росії, які якось треба їм відпрацьовувати. На жаль, вони це роблять, вбиваючи дітей, жінок і мирне населення.
Ілля Марченко кмітливо відреагував на те, що Стаховський повернувся на перше місце в рейтингу серед українських теннісистів.
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