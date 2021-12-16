Стаховский: «Ломаченко подтвердил, что не любит Украину»
Стаховский может завершить выступления в одиночном разряде после Australian Open
Украинский теннисист намерен работать во благо спорта
Сергей Стаховский / Фото - tennisua.orgВторая ракетка Украины Сергей Стаховский сообщил, что после Australian Open-2022 может завершить карьеру в одиночном разряде.
«Безусловно (уход из сборной Украины), не означает, что я завершаю сольную карьеру, как и парную, но это решение уже тоже недалеко. Физически я способен играть дальше, но есть некоторые моменты, связанные с моей семьей. Такое количество времени, которое я провожу на соревнованиях заграницей, нелегко дается моей семье. Поэтому, для меня сейчас важным моментом является мое присутствие рядом с семьей, помочь супруге воспитывать троих детей. Это нелегкое занятие».
«Параллельно с этим у меня есть несколько проектов, которыми нужно заниматься. Несколько лет развивается проект вина, есть проект развития спортивных площадок и мастер-классов для детей. Все эти вещи мне хочется развивать. Есть еще мультиспортивный проект, который должен помочь нашим спортсменам лучше готовиться к Олимпийским играм. Так что, может быть так, что Australian Open будет конечной точкой моей сольной карьеры».
Накануне Стаховский эмоционально написал о боксере Василие Ломаченко.