Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»

Фото: Twitter Стаховского

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о том, что на Australian Open-2022 нет лидера мирового рейтинга Новака Джоковича:



Новак Джокович же по факту первый в мире. Даже если он потеряет очки и после Australian Open перестанет быть номером один, это ничего не значит. Он будет появляться на турнирах и выигрывать их у того же Медведева или Зверева. Так же, как Роджер Федерер, который сейчас на 17-й позиции в мире, но на травяных кортах ему нет равных, и он может обыграть любого.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже вошли в историю среди самых лучших теннисистов в мире. Вопрос в другом: Australian Open – один из самых удобных турниров для Новака, у него были большие шансы выиграть свой 21-й Большой шлем.