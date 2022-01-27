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Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»

Украинец рассказал, что на прошлом Открытом чемпионате Австралии все было жестче
Теннис Grand Slam
19:01
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Фото: Twitter Стаховского

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о том, что на Australian Open-2022 нет лидера мирового рейтинга Новака Джоковича:

То, что произошло с Новаком, несправедливо. Организаторы не смогли договориться с властями Австралии. Хотя в прошлом году лично для меня все было намного строже. Помню, как долго и тщательно проверяли наш чартер по прилету, ограничений было больше. В этом же сезоне я прибыл на турнир, после чего нам сразу вручили 5 тестов, которые мы просто делали каждый день.

Новак Джокович же по факту первый в мире. Даже если он потеряет очки и после Australian Open перестанет быть номером один, это ничего не значит. Он будет появляться на турнирах и выигрывать их у того же Медведева или Зверева. Так же, как Роджер Федерер, который сейчас на 17-й позиции в мире, но на травяных кортах ему нет равных, и он может обыграть любого.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже вошли в историю среди самых лучших теннисистов в мире. Вопрос в другом: Australian Open – один из самых удобных турниров для Новака, у него были большие шансы выиграть свой 21-й Большой шлем.

Легендарный теннисист заявил, что данная ситуация сильно скажется на Джоковиче

Источник: folga.com.ua Олег Шумейко-младший
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Сергей Стаховский Новак Джокович

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