Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
Вторая ракетка отправил домой австрийца Новака
Сергей Стаховский / Фото - FacebookУкраинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) переиграл австрийца Дэнниса Новака (№118 ATP) со счетом 6:3, 6:1 на старте челленджера ATP во французском По.
Матч украинца против 4-го сеяного продлился чуть более часа. Стаховский оформил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл 8/8 геймов на своей подаче.
Во втором раунде украинец встретится с победителем противостояния Стивен Диас – Дэн Аддед.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 88 520 евро.
Напомним, во второй раунд турнира вышел еще один украинец – Георгий Кравченко.
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