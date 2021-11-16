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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции

Вторая ракетка отправил домой австрийца Новака
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21:21
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
Сергей Стаховский / Фото - Facebook
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) переиграл австрийца Дэнниса Новака (№118 ATP) со счетом 6:3, 6:1 на старте челленджера ATP во французском По.

Матч украинца против 4-го сеяного продлился чуть более часа.  Стаховский оформил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл 8/8 геймов на своей подаче.

Во втором раунде украинец встретится с победителем противостояния Стивен ДиасДэн Аддед.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 88 520 евро.

Напомним, во второй раунд турнира вышел еще один украинец – Георгий Кравченко.
Владимир Кириченко
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Сергей Стаховский

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