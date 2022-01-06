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Стаховский: «Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира Джоковичу въехать в страну»

Украинский теннисист – о скандале вокруг легендарного серба
Теннис ATP
14:00
Стаховский: «Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира Джоковичу въехать в страну»
Сергей Стаховский / Фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP №220) в Twitter отреагировал на ситуацию первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича, с которой серб столкнулся перед Australian Open.

«Когда в следующий раз кто-то скажет вам: «Спорт вне политики», вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд».


Ранее сообщалось, что Джокович пока не покинет Австралию, несмотря на то что власти отказали ему во въезде в страну.

Напомним, Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.

Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Стаховский Новак Джокович

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