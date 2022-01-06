Стаховский проиграл в первом круге парного разряда в Мельбурне
Стаховский: «Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира Джоковичу въехать в страну»
Украинский теннисист – о скандале вокруг легендарного серба
Сергей Стаховский / Фото - БТУВторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP №220) в Twitter отреагировал на ситуацию первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича, с которой серб столкнулся перед Australian Open.
«Когда в следующий раз кто-то скажет вам: «Спорт вне политики», вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд».
Ранее сообщалось, что Джокович пока не покинет Австралию, несмотря на то что власти отказали ему во въезде в страну.
Напомним, Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.
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