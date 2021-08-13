Стаховский: «Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов»

Сергей Стаховский / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал видит ли себя в политике.

Политика – это совсем другое. В течение 7 лет находился в Совете игроков АТР и мне этого хватило. Я – не политик. Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов».