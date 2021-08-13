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Стаховский: «Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов»

Украинский теннисист – о своей гражданской позиции
Теннис ATP
15:35
Стаховский: «Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов»
Сергей Стаховский / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал видит ли себя в политике.

«Гражданская позиция и политика – разные вещи. Моя гражданская позиция основана на том, что я много лет прожил за границей и видел, как страны меняются, возвращаясь к нормальной жизни после коммунизма.

Политика – это совсем другое. В течение 7 лет находился в Совете игроков АТР и мне этого хватило. Я – не политик. Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов».

Сергей Стаховский поздравил свою коллегу Элину Свитолину с завоеванной медалью на Олимпийских Играх в Токио.

Рене Тер Велде
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Сергей Стаховский

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