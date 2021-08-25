Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале квалификации US Open

Украинцу удалось забрать лишь первый сет

Сергей Стаховский / фото - БТУ

35-летний Сергей Стаховский покинул квалификацию US Open после первого матча. Украинец в первом раунде проиграл американцу Дзейну Хану со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

Соперники провели на корте 2 часа и 6 минут. Оба теннисиста были точны на подачах – Стаховский оформил 13 эйсов, против 12 у Хана. Сергею удалось реализовать 1 брейк-поинт из 4, допустив по ходу матча 6 двойных ошибок. 19-летний американец с 455-й строчки рейтинга АТР ошибся на подаче всего 1 раз.

Теннисисты проводили первый очный матч в карьере.

Квалификацию US Open ранее также покинула Катарина Завацкая. Украинец Илья Марченко вышел в полуфинал отбора.