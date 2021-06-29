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Стаховский потерпел поражение в первом матче парного разряда на турнире в Порту

С напарником из Австрии Сергей провел первый матч за 3 года
Теннис ATP
20:25
Стаховский потерпел поражение в первом матче парного разряда на турнире в Порту
Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский покинул парный турнир серии АТР Challenger в Порту, Португалия. Украинец в паре с представителем Австрии Тристаном-Самуэлем Вайсборном проиграл паре аргентинцев Гвидо Андреоцци и Гильермо Дурана со счетом 4:6, 4:6.

Оба дуэта оформили по 2 эйса за 1 час и 10 минут, проведенных на корте. Украинец с австрийцем последний матч провел в Вене в 2018 году.

Напомним, что в одиночном разряде35-летний Сергей продолжит борьбу.

Матч украинки Катерина Козловой на Wimbledon 29 июня был отменен.

Антон Кривенко
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Сергей Стаховский

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