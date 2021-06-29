Стаховскому понадобилось пять матч-болов, чтобы пройти во второй круг турнира в Порту
Стаховский потерпел поражение в первом матче парного разряда на турнире в Порту
С напарником из Австрии Сергей провел первый матч за 3 года
Сергей Стаховский / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский покинул парный турнир серии АТР Challenger в Порту, Португалия. Украинец в паре с представителем Австрии Тристаном-Самуэлем Вайсборном проиграл паре аргентинцев Гвидо Андреоцци и Гильермо Дурана со счетом 4:6, 4:6.
Оба дуэта оформили по 2 эйса за 1 час и 10 минут, проведенных на корте. Украинец с австрийцем последний матч провел в Вене в 2018 году.
Напомним, что в одиночном разряде35-летний Сергей продолжит борьбу.
Матч украинки Катерина Козловой на Wimbledon 29 июня был отменен.
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