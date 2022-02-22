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Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»

Экс-первая ракетка Украины – о ситуации на восточных территориях нашей страны
Теннис ATP
11:01
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Фото: ФТУ

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram высказался о ситуации на восточных территориях нашей страны:

Придет день, и мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском. Снова.

Виталий Кличко расценивает действия РФ как объявление войны.

Олег Шумейко-младший
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