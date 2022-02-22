«Хто куди, а я на неньку». Стаховский опубликовал фото из аэропорта
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Экс-первая ракетка Украины – о ситуации на восточных территориях нашей страны
Фото: ФТУ
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram высказался о ситуации на восточных территориях нашей страны:
Придет день, и мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском. Снова.
Виталий Кличко расценивает действия РФ как объявление войны.