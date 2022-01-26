Стаховский признался, что не готов быть тренером

Фото: Facebook Стаховского

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал, что на данном этапе свой жизни не собирается становиться тренером конкретного игрока:

В прошлом году провел их около двадцати пяти. Туда приходят в основном дети. Так и должно быть, ведь теннису нужно обучаться с ранних лет, особенно если цель – выступать на профессиональном уровне.

Но стать тренером определенного игрока я не готов. Ведь это опять нужно будет летать в различные страны на турниры, где я как наставник должен всячески поддерживать теннисиста и давать советы по игре.

Это ничем не отличается от моего обычного ритма жизни спортсмена. Я же хочу отдохнуть от вечных переездов».