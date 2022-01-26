Стаховский признался, что не готов быть тренером
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал, что на данном этапе свой жизни не собирается становиться тренером конкретного игрока:
«На самом деле у меня много времени занимает виноделие. Это очень трудоемкий процесс, требующий внимания. Что касается тренерства, то я регулярно даю мастер-классы.
В прошлом году провел их около двадцати пяти. Туда приходят в основном дети. Так и должно быть, ведь теннису нужно обучаться с ранних лет, особенно если цель – выступать на профессиональном уровне.
Но стать тренером определенного игрока я не готов. Ведь это опять нужно будет летать в различные страны на турниры, где я как наставник должен всячески поддерживать теннисиста и давать советы по игре.
Это ничем не отличается от моего обычного ритма жизни спортсмена. Я же хочу отдохнуть от вечных переездов».
Напомним, Стаховский завершил карьеру после неудачного выступления в квалификации Australian Open, где он проиграл уже в первом круге.
Виноделием бывший теннисист занялся в 2020 году. В других интервью украинец признавался, что его вино пробовали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.
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