Стаховский пробился в четвертьфинал «челленджера» в Биелле

Украинцу для победы потребовалось три сета





Сергей Стаховский / Фото: Tennis World USA

Во втором круге турнира в Биелле украинец Сергей Стаховский (195-й, ATP) победил Марка-Андреа Хуслера (151-й, ATP) со счетом 7:5, 3:6, 7:6.



Матч продлился 125 минут, в течение которых Стаховский подал 11 эйсов против 10 у соперника. При этом, у Сергея четыре двойные ошибки, тогда как у Хуслера пять.

Также Стаховский реализовал один из двух брейков против одного из восьми у соперника.

Напомним, в первом круге турнира в Биелле Стаховский победил Маттео Гиганте.