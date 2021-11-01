Стаховский пробился во второй круг челленджера в Бергамо

Украинец выиграл в трех сетах

Сергей Стаховский / Фото: sport.24tv.ua

В рамках челленджера в Бергамо (Италия) украинец Сергей Стаховский выиграл у итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:3, 6:7, 7:6.



Матч продолжался 157 минут, в течение которых Стаховский подал пять эйсов против шести у оппонента. При этом, оба теннисиста допустили по семь двойных ошибок.

Также Стаховский реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов, против 2 из 7 у противника.

Напомним, ранее Стаховский встретился со звездным украинским футболистом.