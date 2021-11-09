Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе

Украинский теннисист уступил в двух сетах

Фото: ФТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (АТР 229) проиграл 164-му номеру мирового рейтинга Иржи Легечке на старте турнира серии ATP Challenger Tour в Братиславе, Словакия – 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Стаховский выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Этот «челленджер» стал вторым для Стаховского в ноябре. Ранее он дошел до второго круга соревнований в Бергамо.

Напомним, разгромное поражение в первом круге турнира в Братиславе потерпел Илья Марченко.

Оба лидера сборной Украины практически наверняка выступят за команду на Кубке Дэвиса, в матче против Норвегии. Победа в этой встречи позволит в следующем году украинцам претендовать на попадание в финал главных командных соревнований в теннисе.