Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе

Украинский теннисист уступил в двух сетах
Теннис ATP
13:21
Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе
Фото: ФТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (АТР 229) проиграл 164-му номеру мирового рейтинга Иржи Легечке на старте турнира серии ATP Challenger Tour в Братиславе, Словакия – 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Стаховский выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Этот «челленджер» стал вторым для Стаховского в ноябре. Ранее он дошел до второго круга соревнований в Бергамо.

Напомним, разгромное поражение в первом круге турнира в Братиславе потерпел Илья Марченко.

Оба лидера сборной Украины практически наверняка выступят за команду на Кубке Дэвиса, в матче против Норвегии. Победа в этой встречи позволит в следующем году украинцам претендовать на попадание в финал главных командных соревнований в теннисе.


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Теннис ATP
8 ноября 10:50
Стаховский пробился во второй круг челленджера в Бергамо
Стаховский пробился во второй круг челленджера в Бергамо
Теннис ATP
1 ноября 20:40
«Винодел и лидеры сборных». Лучшие теннисисты Украины встретились со звездным украинским футболистом в Италии
«Винодел и лидеры сборных». Лучшие теннисисты Украины встретились со звездным украинским футболистом в Италии
Теннис ATP
1 ноября 12:05
Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
Теннис ATP
1 ноября 11:38
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Теннис ATP
1 ноября 10:17
Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15
Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15
Теннис ATP
25 октября 09:41

Новости: Теннис

Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
WTA
14:07
Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе
Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе
ATP
13:21
97-летний украинский теннисист сыграл с Надалем, но также мечтает провести матч против Федерера
97-летний украинский теннисист сыграл с Надалем, но также мечтает провести матч против Федерера
ATP
11:18
Известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
WTA
09:06
Калинина: «Думаю, что у меня будет небольшое преимущество над Кудерметовой»
Калинина: «Думаю, что у меня будет небольшое преимущество над Кудерметовой»
WTA
08:52
Цуренко решительно настроена выиграть заключительный в сезоне турнир WTA
Цуренко решительно настроена выиграть заключительный в сезоне турнир WTA
WTA
08:42
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
WTA
8 ноября 23:20
Свитолина отказалась быть заменой на Итоговом турнире
Свитолина отказалась быть заменой на Итоговом турнире
WTA
8 ноября 22:57
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
Ястремская: «Этот сезон эмоционально был похож на американские горки»
WTA
8 ноября 20:45
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Все новости