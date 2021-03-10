Стаховский: «Перед решающим матчем за сборную Украины я очень нервничал»
Стаховский проиграл Сеппи в своем стартовом матче турнира в Биелле
Украинец потерпел поражение в матче против второго сеяного на «челленджере» в Италии
Сергей Стаховский / фото - sport.bigmir.net
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в первом круге турнира Biella Challenger Indoor 3 уступил итальянцу Андреасу Сеппи со счетом 2:6, 4:6.
Соперники провели на корте около 70 минут. Стаховскому не удалось реализовать два своих брейкпоинта за матч, а на своей подаче украинец проиграл три гейма.
Сергей Стаховский продолжит свое выступление в Биелле в парном разряде, где сыграет вместе с Денисом Молчановым.
Первая ракетка Украины Илья Марченко выиграл в первом матче на турнире в Биелле.
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