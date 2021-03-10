Стаховский проиграл Сеппи в своем стартовом матче турнира в Биелле

Сергей Стаховский / фото - sport.bigmir.net

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в первом круге турнира Biella Challenger Indoor 3 уступил итальянцу Андреасу Сеппи со счетом 2:6, 4:6.

Соперники провели на корте около 70 минут. Стаховскому не удалось реализовать два своих брейкпоинта за матч, а на своей подаче украинец проиграл три гейма.

Сергей Стаховский продолжит свое выступление в Биелле в парном разряде, где сыграет вместе с Денисом Молчановым.

Первая ракетка Украины Илья Марченко выиграл в первом матче на турнире в Биелле.