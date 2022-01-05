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Стаховский проиграл в первом круге парного разряда в Мельбурне

Сергей и Йозеф Ковалик уступили в двух сетах
Теннис ATP
10:43
Стаховский проиграл в первом круге парного разряда в Мельбурне
Сергей Стаховский / Фото: twitter.com/AustralianOpen

В первом круге парного разряда турнира ATP 250 в Мельбурне украинец Сергей Стаховский и словак Йозеф Ковалик проиграли американцу Маркосу Гирону и немцу Доминику Кёпферу со счетом 3:6, 3:6.

Матч продлился 62 минуты, в течение которых Стаховский и Ковалик подали три эйса и сделали пять двойных ошибок.

При этом, украинец и словак не реализовали ни один из своих брейков, тогда как оппоненты реализовали три из десяти брейков.

Напомним, предстоящий Australian Open станет последним в карьере 35-летнего Стаховского.

Карен Агабекян
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