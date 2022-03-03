Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
17:55
Хоккей. Суперлига Париматч. Мариуполь - Донбасс

Стаховский: «путин должен быть где ему и место – в тюремном подвале»

Кошмар должен прекратиться
Теннис ATP
17:55
Стаховский: «путин должен быть где ему и место – в тюремном подвале»
Фото: ФТУ

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram призвал сплотиться мир с целью устранить врага человечества:

Никогда в жизни не ожидал, что в Киеве мне придется носить бронежилет.

Это катастрофа, как россия вторглась в Украину…. Бомбардировки городов…убийство невинных людей….

Мир, мы должны объединиться, чтобы это остановить.. путин должен быть там, где ему и место.. в ТЮРЕМНОМ ПОДВАЛЕ.

Результаты жеребьевки матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стаховский: «Испытывая насилие путинского режима, видя слезы на глазах людей, у меня только один вывод – мы должны победить»
Стаховский: «Испытывая насилие путинского режима, видя слезы на глазах людей, у меня только один вывод – мы должны победить»
Теннис ATP
02 марта 17:56
Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»
Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»
Теннис ATP
01 марта 16:46
«путин, мы будем танцевать на твоей могиле». Стаховский не стал подбирать выражений после бомбежки в центре Харькова
«путин, мы будем танцевать на твоей могиле». Стаховский не стал подбирать выражений после бомбежки в центре Харькова
Теннис ATP
01 марта 15:00
«Россияне, вы за это заплатите…». Стаховский в ярости после прилетевшей в дом ракеты
«Россияне, вы за это заплатите…». Стаховский в ярости после прилетевшей в дом ракеты
Теннис ATP
25 февраля 11:34
Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»
Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»
Теннис ATP
24 февраля 11:41
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Теннис ATP
22 февраля 11:01

Новости: Теннис

Стаховский: «путин должен быть где ему и место – в тюремном подвале»
Стаховский: «путин должен быть где ему и место – в тюремном подвале»
ATP
17:55
Состоялась жеребьевка матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса
Состоялась жеребьевка матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
16:46
Стаховский: «Испытывая насилие путинского режима, видя слезы на глазах людей, у меня только один вывод – мы должны победить»
Стаховский: «Испытывая насилие путинского режима, видя слезы на глазах людей, у меня только один вывод – мы должны победить»
ATP
02 марта 17:56
Свитолина отправит ВСУ все призовые, заработанные на турнире в Мексике
Свитолина отправит ВСУ все призовые, заработанные на турнире в Мексике
WTA
02 марта 14:12
Официально. Теннисный Кубок кремля отменен
Официально. Теннисный Кубок кремля отменен
02 марта 10:10
Свитолина – о победе над Потаповой: «Я боролась за свою страну»
Свитолина – о победе над Потаповой: «Я боролась за свою страну»
WTA
02 марта 09:00
«Для тебя, Украина!» Ястремская стартовала с победы на турнире WTA
«Для тебя, Украина!» Ястремская стартовала с победы на турнире WTA
WTA
02 марта 08:43
Свитолина одержала разгромную победу над Потаповой на турнире в Монтеррее
Свитолина одержала разгромную победу над Потаповой на турнире в Монтеррее
WTA
02 марта 08:30
ITF отстраняет федерации тенниса России и Беларуси
ITF отстраняет федерации тенниса России и Беларуси
01 марта 21:10
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости