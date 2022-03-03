Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»
Стаховский: «путин должен быть где ему и место – в тюремном подвале»
Кошмар должен прекратиться
Фото: ФТУ
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram призвал сплотиться мир с целью устранить врага человечества:
Никогда в жизни не ожидал, что в Киеве мне придется носить бронежилет.
Это катастрофа, как россия вторглась в Украину…. Бомбардировки городов…убийство невинных людей….
Мир, мы должны объединиться, чтобы это остановить.. путин должен быть там, где ему и место.. в ТЮРЕМНОМ ПОДВАЛЕ.
Результаты жеребьевки матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса.