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Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву

Сергей признался, что бывший тренер «Динамо» очень азартный человек
Теннис ATP
13:45
Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву
Фото: пресс-служба Ференцвароша

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что однажды едва не проиграл в теннис бывшему главному тренеру «Динамо» Киев Сергею Реброву:

«У нас есть своя игра в теннис. Понятно, что он не имеет много шансов выиграть, потому что это теннис. Но в один день, что-то пошло не так. Я себя плохо чувствовал, и он дошел очень близко к тому, чтобы победить. Я в конце говорю: «Не, Станиславович, это х*рня, я себя плохо чувствую.

Он отвечает: «А, ты себя плохо чувствуешь, но тогда мы больше играть не будем. И я всем буду говорить, что я у тебя выиграл столько-то мячей, почти сет. Всё, пока». Он очень азартный. Его проблема в том, что когда начинаешь с ним играть в теннис, то не можешь закончить».


Напомним, Ребров и Стаховский являются кумовьями.

Источник: fanday.net Сергей Остапенко
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