Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву

Фото: пресс-служба Ференцвароша

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что однажды едва не проиграл в теннис бывшему главному тренеру «Динамо» Киев Сергею Реброву:

Он отвечает: «А, ты себя плохо чувствуешь, но тогда мы больше играть не будем. И я всем буду говорить, что я у тебя выиграл столько-то мячей, почти сет. Всё, пока». Он очень азартный. Его проблема в том, что когда начинаешь с ним играть в теннис, то не можешь закончить».