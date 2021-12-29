«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву
Сергей признался, что бывший тренер «Динамо» очень азартный человек
Фото: пресс-служба Ференцвароша
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что однажды едва не проиграл в теннис бывшему главному тренеру «Динамо» Киев Сергею Реброву:
«У нас есть своя игра в теннис. Понятно, что он не имеет много шансов выиграть, потому что это теннис. Но в один день, что-то пошло не так. Я себя плохо чувствовал, и он дошел очень близко к тому, чтобы победить. Я в конце говорю: «Не, Станиславович, это х*рня, я себя плохо чувствую.
Он отвечает: «А, ты себя плохо чувствуешь, но тогда мы больше играть не будем. И я всем буду говорить, что я у тебя выиграл столько-то мячей, почти сет. Всё, пока». Он очень азартный. Его проблема в том, что когда начинаешь с ним играть в теннис, то не можешь закончить».
Напомним, Ребров и Стаховский являются кумовьями.
Комментарии 0