Стаховский рассказал, за счет чего Украина собирается проходить Норвегию в Кубке Дэвиса

В составе скандинавской сборной выступает полуфиналист Итогового турнира

Фото: ФТУ

Теннисист Сергей Стаховский рассказал, как сборная Украины может победить Норвегию в Кубке Дэвиса, за которую выступает полуфиналист Итогового турнира АТР Каспер Рууд.

Какие ожидания от матча с норвежцами? В одиночках против Рууда что-то можем показать, или на остальные три матча настраиваемся?

Ожидания положительные, но не нужно забывать, что у них есть теннисист, который сейчас показал феноменальный теннис в Турине. Он играл в полуфинале, хотя достаточно легко проиграл Медведеву. Но это опасный игрок, он молод и может показать результат. Конечно, один в поле не воин, и это играет нам на руку. У нас в команде, возможно, нет такой громкой фамилии на первой позиции, но у нас команда более стабильная и сплоченная. Наш план – брать два очка с их вторым номером и выигрывать пару. В По мы с Денисом Молчановым сыграли только два матча. Это не так много, как хотелось бы, но мы знаем, как мы играем и на что способны. К сожалению, полуфинал мы играли после очень тяжелой моей одиночки, и я был физически выжат. Это стало причиной поражения.

Что можете сказать о Дурасовиче, который станет нашим главным соперником?

Видел его несколько раз в жизни, очень мало помню. Он любит хард, гораздо лучше чувствует себя на быстрых покрытиях. Играет агрессивно, мощно. Раньше в его игре было много ошибок, но в последний раз я видел его полтора года назад.

Матч сборной Украины против Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло и пройдет на хардовом покрытии.

Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.