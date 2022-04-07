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Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»

Сергій неприємно вражений тим, що орки роблять в Україні
Теннис ATP
07 апреля 22:41
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
Фото: ATP

Перша ракетка України Сергій Стаховський поділився своїми думками щодо того, що українці грають парні турніри разом з росіянами чи білорусами:

Це рішення кожного гравця. Звичайно, я це не підтримую. Після того, що ми бачили в Бучі, Ірпені і Гостомелі не розумію, як можна мовчати. Як можна взагалі… Навіть не знаю… Мені бракує слів. Росіяни повинні бути ізольовані від світу. Й до поки вони у своїй каші не поваряться, і не зрозуміють, що це не те що неприйнятно, це взагалі… Немає слів, якими б можна було описати те, що робить їх армія. Вони не є цивілізованою країною, тому вони не мають права на спілкування з цивілізованим світом.

Також Стаховський запевнив, що залишиться в теробороні до перемоги України у війні.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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