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Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева

Украинский теннисист защищает столицу от российских террористов
Теннис ATP
09:20
Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который сейчас защищает Киев от российский оккупантов, обновил свой Instagram-аккаунт снимком: 

 

«Это на город. Это наша страна!»

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение супруги Александра Усика (19-0, 13 КО) к Владимиру Зеленскому с предложением провести третий раунд переговоров с россией в одном из уничтоженных украинских городов.


Источник: XSPORT
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Сергей Стаховский

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