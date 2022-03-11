Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
Украинский теннисист защищает столицу от российских террористов
Сергей Стаховский
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который сейчас защищает Киев от российский оккупантов, обновил свой Instagram-аккаунт снимком:
«Это на город. Это наша страна!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение супруги Александра Усика (19-0, 13 КО) к Владимиру Зеленскому с предложением провести третий раунд переговоров с россией в одном из уничтоженных украинских городов.
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