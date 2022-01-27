Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»

Фото: Facebook Сергея Стаховского

Бывший теннисист Сергей Стаховский поделился мнением об Элине Свитолиной и Марте Костюк:

Марта Костюк – будущее украинского тенниса. Не удивлюсь, если через пару лет мы увидим ее на первых строчках рейтинга. А может, уже и в этом сезоне. Стараюсь следить за матчами украинских теннисисток, но из-за большой разницы во времени между Европой и Австралией успеваю лишь на матчи, которые идут в первой половине дня».