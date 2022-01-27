Свитолина и Калинина заявились на турнир в Дохе
Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Также бывший теннисист высказался о Марте Костюк
07:25
Фото: Facebook Сергея Стаховского
Бывший теннисист Сергей Стаховский поделился мнением об Элине Свитолиной и Марте Костюк:
«В теннисе вообще нет ничего постоянного. Конечно, хотелось бы, чтобы победа (на Australian Open 2022) досталась Элине Свитолиной. Она яркая спортсменка со своей игрой, которая долго держится вверху рейтинга. Элина достойна быть первой ракеткой мира. И больше всего хочется, чтобы она уже наконец-то выиграла Большой шлем. Но это не так легко.
Марта Костюк – будущее украинского тенниса. Не удивлюсь, если через пару лет мы увидим ее на первых строчках рейтинга. А может, уже и в этом сезоне. Стараюсь следить за матчами украинских теннисисток, но из-за большой разницы во времени между Европой и Австралией успеваю лишь на матчи, которые идут в первой половине дня».
На Australian Open-2022 Костюк и Свитолина вылетели в третьем круге.
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