Стаховский: «Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?»
Стаховский сыграет на турнире АТР в Мельбурне
Но только в парном разряде
Фото: ФТУ
Украинский теннисист Сергей Стаховский в парном разряде сыграет на турнире серии АТР 250 в Мельбурне.
Его напарником станет Йозеф Ковалик из Словакии. В первом круге соперниками Стаховского и Ковалика станут Маркос Гирон (США) / Доминик Кепфер (Германия).
Напомним, позже Стаховский выступит в квалификации Australian Open. После этого украинец намерен сконцентрироваться на выступления в парном разряде.
Недавно Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
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