Стаховский сыграет на турнире АТР в Мельбурне

Но только в парном разряде

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский в парном разряде сыграет на турнире серии АТР 250 в Мельбурне.

Его напарником станет Йозеф Ковалик из Словакии. В первом круге соперниками Стаховского и Ковалика станут Маркос Гирон (США) / Доминик Кепфер (Германия).

Напомним, позже Стаховский выступит в квалификации Australian Open. После этого украинец намерен сконцентрироваться на выступления в парном разряде.

Недавно Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины.