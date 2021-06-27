Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский»
Стаховский сыграет в одиночном и парном разрядах турнира в Порту
Украинец попал в основу на отказе соперников
Сергей Стаховский / фото - БТУ
239-й номер рейтинга АТР Сергей Стаховский выступит на турнире серии ATP Challenger в Порту, Португалия.
Теннисист в первом круге одиночного разряда сыграет против 6-го сеянного Го Соэды. Стаховский обыграл японца на старте квалификации Wimbledon.
В парной сетке вторая ракетка Украины выступит с австрийцем Тристаном-Самуэлем Вайссборном.
Напомним, что Илья Марченко снялся с турнира в Португалии, а Сергей попал туда на отказе других теннисистов.
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