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Стаховский сыграет в одиночном и парном разрядах турнира в Порту

Украинец попал  в основу на отказе соперников
Теннис ATP
21:57
Стаховский сыграет в одиночном и парном разрядах турнира в Порту
Сергей Стаховский / фото - БТУ

239-й номер рейтинга АТР Сергей Стаховский выступит на турнире серии ATP Challenger в Порту, Португалия.

Теннисист в первом круге одиночного разряда сыграет против 6-го сеянного Го Соэды. Стаховский обыграл японца на старте квалификации Wimbledon.

В парной сетке вторая ракетка Украины выступит с австрийцем Тристаном-Самуэлем Вайссборном.

Напомним, что Илья Марченко снялся с турнира в Португалии, а Сергей попал туда на отказе других теннисистов.

Антон Кривенко
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Сергей Стаховский

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