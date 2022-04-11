Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
После чего бывший теннисист отправился патрулировать на передовую
Сергей Стаховский
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который не словами, а делом защищает нашу страну от рашистов,опубликовал видео из Харькова, на котором он сыграл в теннис на поврежденном осколками корте:
«Война – это беспрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных осколками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины. Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанные непобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.
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