Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
16:45
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Словения - Болгария

Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове

После чего бывший теннисист отправился патрулировать на передовую
Теннис ATP
10:50
Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который не словами, а делом защищает нашу страну от рашистов,опубликовал видео из Харькова, на котором он сыграл в теннис на поврежденном осколками корте:

«Война – это беспрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных осколками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины. Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой.»



 Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанные непобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.

Источник: XSPORT
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
Теннис ATP
07 апреля 22:41
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
Теннис ATP
07 апреля 21:25
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Теннис ATP
04 апреля 22:59
Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP
Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP
Теннис ATP
04 апреля 22:50
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
Теннис ATP
04 апреля 18:38
Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных
Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных
Теннис
03 апреля 22:59

Новости: Теннис

Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
ATP
10:50
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
ATP
10:00
Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
WTA
09 апреля 21:11
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
WTA
08 апреля 22:00
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
WTA
08 апреля 21:20
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
WTA
08 апреля 08:50
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
ATP
07 апреля 22:41
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
ATP
07 апреля 21:25
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
WTA
07 апреля 11:30
Все новости

Популярные новости

Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
1
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Все новости