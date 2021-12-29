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Стаховский в последний раз сыграет на Australian Open

35-летний украинец начнет турнир с квалификации
Теннис Grand Slam
08:20
Стаховский в последний раз сыграет на Australian Open
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский сделал пост в Instagram, в котором четко дал понять, что предстоящий Australian Open станет последним в его карьере:

«Australian Open, готов станцевать в последний раз».

Турнир Стаховский начнет с квалификации.

Ранее 35-летний теннисист завершил карьеру в сборной Украины, а также заявил, что после Открытого чемпионата Австралии продолжит выступать в Туре, но только в парном разряде.

Сергей Остапенко
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Сергей Стаховский

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