Сборная Украины попрощалась со Стаховским. Видео
Стаховский в последний раз сыграет на Australian Open
35-летний украинец начнет турнир с квалификации
08:20
Фото: ФТУ
Украинский теннисист Сергей Стаховский сделал пост в Instagram, в котором четко дал понять, что предстоящий Australian Open станет последним в его карьере:
«Australian Open, готов станцевать в последний раз».
Турнир Стаховский начнет с квалификации.
Ранее 35-летний теннисист завершил карьеру в сборной Украины, а также заявил, что после Открытого чемпионата Австралии продолжит выступать в Туре, но только в парном разряде.