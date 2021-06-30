Стаховский выиграл 2-й матч кряду на турнире в Порту

35-летний украинец уступил один сет сопернику

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский на турнире серии АТР Challenger в Порту, Португалия, вышел в четвертьфинал. 260-й ракетке мира Маттео Виоле удалось выиграть один сет и матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу украинца.

Противостояние продлилось 2 часа и 25 минут. Сергею удалось 7 раз подать навылет, допустив столько же двойных ошибок. Виола ошибся на подаче 3 раза, не оформив эйсов.

В счете личных встреч 35-летний Стаховский увеличил преимущество – 3:1.

Гонсало Оливейра станет соперником украинца в четвертьфинале. Теннисисты на корте ранее не встречались.

Напомним, Ангелина Калинина ранее выиграла первый матч на грунте после Wimbledon.