Стаховский выиграл свой стартовый матч на «челленджере» в Биелле

Вторая ракетка Украины успешно стартовал в одиночном разряде на турнире в Италии

Сергей Стаховский / фото - GETTY IMAGES

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в первом круге турнира Biella Challenger Indoor 4 – ATP Challenger Tour в Италии одержал победу над итальянцем Маттео Гиганте со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час и 45 минут. Стаховский реализовал три брейкпоинта из семи, а Гиганте – один из трех.

Во втором круге украинец сыграет против Марка-Андреа Хюслера из Швейцарии.

Стаховский и Молчанов досрочно завершили борьбу в парном финале турнира в Биелле.