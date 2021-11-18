Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Украинец в трех сетах добыл победу во втором раунде Challenger

Сергей Стаховский / Фото: twitter Стаховского

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 233) вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger во Франции, обыграв Дэна Аддеда (ATP, 413) 6:4, 4:6, 6:4.



За почти два часа на корте украинец сделал 8 эйсов, реализовал 6 из 9-и брейк-поинтов и допустил 5 «двойных». Француз единожды подал навылет, дважды ошибся при подаче и сделал 5 брейков. Это была первая официальная игра теннисистов.

За путевку в полуфинал соревнований Стаховский сыграет с пятым сеяным Норбертом Гомбошем.