Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Украинец в трех сетах добыл победу во втором раунде Challenger
Теннис ATP
16:18
Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции
Сергей Стаховский / Фото: twitter Стаховского

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 233) вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger во Франции, обыграв Дэна Аддеда (ATP, 413) 6:4, 4:6, 6:4.

За почти два часа на корте украинец сделал 8 эйсов, реализовал 6 из 9-и брейк-поинтов и допустил 5 «двойных». Француз единожды подал навылет, дважды ошибся при подаче и сделал 5 брейков. Это была первая официальная игра теннисистов.

За путевку в полуфинал соревнований Стаховский сыграет с пятым сеяным Норбертом Гомбошем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стаховский и Молчанов на отказе соперников вышли в полуфинал Challenger
Стаховский и Молчанов на отказе соперников вышли в полуфинал Challenger
Теннис ATP
18:28
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
Стаховский одержал уверенную победу на старте челленджера ATP во Франции
Теннис ATP
16 ноября 21:21
Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Теннис ATP
15 ноября 14:24
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Теннис ATP
14 ноября 16:26
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
Теннис ATP
13 ноября 19:54
Стаховский встретился с непобежденным украинским нокаутером
Стаховский встретился с непобежденным украинским нокаутером
Теннис ATP
12 ноября 20:33

Новости: Теннис

Стаховский и Молчанов на отказе соперников вышли в полуфинал Challenger
Стаховский и Молчанов на отказе соперников вышли в полуфинал Challenger
ATP
18:28
Лидер мирового рейтинга против олимпийского чемпиона. Определилась первая полуфинальная пара Итогового ATP
Лидер мирового рейтинга против олимпийского чемпиона. Определилась первая полуфинальная пара Итогового ATP Теніс. Новак Джокович та Алєесандр Зверєв сформували першу пару 1/2 фіналу Підсумкого турніру
ATP
17:07
Зверев за час обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового
Зверев за час обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового
ATP
16:56
Сачко зачехлил ракетку на турнире в По
Сачко зачехлил ракетку на турнире в По
ATP
16:38
Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции
Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции
ATP
16:18
Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
WTA
13:43
Запугали? Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь и опровергла обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая
Запугали? Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь и опровергла обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая
WTA
13:38
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
WTA
11:59
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
ATP
10:58
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 10:46
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
20 ноября 14:30
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
20 ноября 19:30
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
«Дни грома»
TV
«Дни грома»
27 ноября 21:45
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
28 ноября 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
28 ноября 18:45