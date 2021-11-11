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Стаховский вышел в полуфинал Challenger в Словакии

В паре с Хорански украинец в двух сетах обыграл соперников по второму кругу
Теннис ATP
17:19
Стаховский вышел в полуфинал Challenger в Словакии
Сергей Стаховский / Фото: ФТУ

Сергей Стаховский в паре с Филипом Хорански вышел в полуфинал парного турнира серии Challenger в Словакии, обыграв Джонии О`мары и Романа Ебавы 7:6 (3), 6:3.

Украино-словацкая пара за час с четвертью выполнила 10 подач навылет и сделала единственный в матче брейк. британско-чешский дуэт сделал 2 эйса и единожды ошибся при подаче.

Соперник по следующей стадии турнира Стаховского и Хорански определится позже. Матч Киркин (Турция) / Силва (Португалия) – Кароль / Покорны (Словакия) запланирован на сегодня в 18:15 по киевскому времени.

Напомним, что в четвертьфинал турнира в Италии пробился Виталий Сачко.

Олег Шумейко-младший
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