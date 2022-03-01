«путин, мы будем танцевать на твоей могиле». Стаховский не стал подбирать выражений после бомбежки в центре Харькова
Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»
Теннисист готов защищать Украину
Фото: ФТУ
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский заявил, что готов стрелять в людей, которые нападают на Украину:
Я не солдат. Я умею пользоваться оружием, но никогда ни в кого не стрелял. Я никогда не участвовал в перестрелке и это не то, чего бы мне хотелось. Но если это нужно, я это сделаю. Только идиоты боятся в такое время.
Стаховский хочет станцевать на могиле путина.
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