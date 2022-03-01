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Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»

Теннисист готов защищать Украину
Теннис ATP
16:46
Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»
Фото: ФТУ

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский заявил, что готов стрелять в людей, которые нападают на Украину:

Я не солдат. Я умею пользоваться оружием, но никогда ни в кого не стрелял. Я никогда не участвовал в перестрелке и это не то, чего бы мне хотелось. Но если это нужно, я это сделаю. Только идиоты боятся в такое время.

Стаховский хочет станцевать на могиле путина.

Олег Шумейко-младший
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Сергей Стаховский

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