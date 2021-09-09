Стаховский зачехлил ракетку во втором круге челленджера в Киеве

Украинец не справился с оппонентом из Турции

Сергей Стаховский / Фото: tennisua.org

Во втором круге челленджера в Киеве украинец Сергей Стаховский (ATP 227) проиграл турку Эрги Киркину (ATP 347) со счетом 6:4, 3:6, 2:6.



Матч продлился 117 минут, в течение которых Стаховский подал два эйса против четырех у соперника. При этом, украинец допустил две двойные ошибки, тогда как у Киркина всего одна.

Также Стаховский реализовал два из трех брейков против одного из трех у оппонента.

Напомним, ранее Стаховский рассказал, что остается в спорте из-за сборной Украины.