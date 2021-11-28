Стаховский: «Заканчиваю играть за сборную, но карьера продолжается»

Украинский теннисист прокомментировал проигранный матч Кубка Дэвиса

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал проигранный матч Кубка Дэвиса против восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда, а также объяснил нюансы относительно решения о завершении карьеры в сборной.

Почему не удалось добыть победу в матче с Руудом?

«К сожалению, несколько розыгрышей завершились не так, как это должно было быть. Каспер очень хорошо физически подготовлен, он потащил очень много ударов, которые обычный игрок не смог бы вернуть. Это заставляло меня делать еще один дополнительный удар. На тай-брейке был момент, когда Касперу немного повезло, но это теннис. Не всегда получается по-твоему. Это был хороший матч, к сожалению, он завершился не в нашу пользу».

Каспер сказал, что его раздражали ваши выкрики после выигранных очков. Вы делали это только, чтобы отпраздновать, или это было такое ментальное оружие против соперника?

«Стоит ли мне тогда говорить каждый раз, когда кто-то хлопал или кричал между моими подачами? С моей стороны не было неприемлемого поведения в его отношении. Это были мои фанаты, мой последний матч. Я старался быть максимально мотивированным. Если у него с этим проблемы, может ему закончить играть в теннис?»

Неужели вы не изменили бы своего решения о завершении карьеры в сборной, если бы мы одержали победу?

«Я написал «возможно, это мой последний матч за команду». К сожалению, он таким стал. Если бы сегодня мы сделали маленькое чудо и выиграли у Норвегии, то, скорее всего, я бы продолжил выступления, потому что у меня была цель попасть в Мировую группу».

Насколько сложно было принимать это решение?

«Решение принималось, исходя из многих факторов. Оно далось нелегко, но оно далось».

С такой фантастической игрой, которую удалось показать сегодня против Каспера Рууда, не слишком ли рано завершать карьеру?

«Я же не сказал, что вообще прощаюсь с теннисом. Решение касается только выступления за сборную. Карьера продолжается, но, скорее всего, она будет продолжаться недолго».

Решение о завершении карьеры в сборной как-то стимулировало так хорошо сыграть против Рууда?

«Не знаю, как бы смог сыграть иначе. В таком состоянии, при счете 1:2, как можно сыграть иначе? Я не умею играть иначе. Заканчивал бы я или не заканчивал, матч бы выглядел одинаково».

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