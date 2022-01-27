«Всегда сражайся». Медведев отметил выход в полуфинал Australian Open в Instagram
Стали известны финалисты мужского и женского парного турниров Australian Open
Австралийский «мэйджор» приближается к своему завершению
08:41
Коккинакис и Киргиос / Фото - TwitterНа Australian Open завершились мужские и женские парные полуфинальные матчи.
Мужские полуфиналы:
Мэттью Эбден и Макс Перселл (Австралия) – Раджим Рам и Джо Сэлисбери (США/Британия) – 6:3, 7:6(3)
Танаси Коккинакис и Ник Киргиос (Австралия) – Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – 7:6(4), 6:4
Женские полуфиналы:
Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия) – Шуко Аояма и Ена Шибахара (Япония) – 6:4, 5:7, 6:4
Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс (Россия/Бельгия) – 6:2, 6:2
Накануне вторая ракетка мира Даниил Медведев стал последним полуфиналистом Australian Open-2022. Российский теннисист в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Алльясима (6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4).
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