Синнер: «Постараюсь показать свой лучший теннис и выйти в финал турнира в Вене»
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
В списке участников – дебютант соревнований
Янник Синнер / Фото - АТРИтальянский теннисист Янник Синнер (АТР, 10) и британец Кэмерон Норри (АТР, 12) согласились выступить на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) в качестве запасных игроков. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Напомним, на ATP Finals квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Обновленный рейтинг АТР.
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