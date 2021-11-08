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Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP

В списке участников – дебютант соревнований
Теннис ATP
12:11
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Янник Синнер / Фото - АТР
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР, 10) и британец Кэмерон Норри (АТР, 12) согласились выступить на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) в качестве запасных игроков. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Напомним, на ATP Finals квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Обновленный рейтинг АТР.

Владимир Кириченко
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Теги

Янник Синнер Кэмерон Норри Итоговый турнир ATP

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