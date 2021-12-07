Джокович заявился на ATP Cup
Стали известны результаты жеребьевки ATP Cup-2022
16 команд примут участие в турнире, который пройдет на кортах Сиднея
ATP Cup-2021 / Фото - АТРСостоялась жеребьевка мужского командного турнира АТР Cup, который пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее (Австралия). Об это сообщает официальный сайт турнира.
16 сборных были разбиты на четыре квартета. Лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.
Состав групп ATP Cup-2022:
Группа А: Сербия, Норвегия, Чили, Испания
Группа В: Россия, Италия, Австрия, Австралия
Группа С: Германия, Канада, Великобритания, США
Группа D: Греция, Польша, Аргентина, Грузия
Ранее стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович заявился на ATP Cup. А вот легендарный Рафаэль Надаль не сыграет за Испанию на командном турнире.
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