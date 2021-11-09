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Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA

Соревнования стартуют 10 ноября

Теннис WTA
19:44
Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Итоговый турнир WTA / Фото - WTA
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который состоится с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Результаты жеребьевки:

Группа Чичен-Ица: Арина Соболенко, Мария Саккари, Ига Швентек и Паула Бадоса.

Группа Теотиуакан: Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.
Запасными на предстоящем турнире станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.

Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA.
Владимир Кириченко
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Итоговый турнир WTA

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