Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Соревнования стартуют 10 ноября
Итоговый турнир WTA / Фото - WTAСостоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который состоится с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Результаты жеребьевки:
Группа Чичен-Ица: Арина Соболенко, Мария Саккари, Ига Швентек и Паула Бадоса.
Группа Теотиуакан: Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.
Запасными на предстоящем турнире станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.
Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA.
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