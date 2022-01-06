Россия переиграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup
Стали известны все полуфиналисты ATP Cup
Канада сыграет с Россией
Фото: ATP Cup
ATP Cup
Группа B
Франция – Австралия 1:2
Артур Риндеркнеш – Джеймс Дакворт 6:4, 7:6 (6)
Уго Умбер – Алекс де Минор 6:3, 6:7 (2), 1:6
Фабрис Мартен / Эдуард Роже-Васслен – Джон Пирс / Люк Савилл 2:6, 7:5, 0:1
Группа C
Германия – Канада 1:2
Ян-Леннард Штруфф – Денис Шаповалов 6:7 (5), 6:4, 3:6
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим 4:6, 6:4, 3:6
Кевин Кравиц / Тим Пюц – Стивен Диез / Брейден Шнур 6:3, 6:4
Канада выиграла группу C и вышла в полуфинал турнира, где встретится с Россией. В другой паре за путевку в финал сыграют Польша и Испания.
Комментарии 0