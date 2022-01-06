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Стали известны все полуфиналисты ATP Cup

Канада сыграет с Россией
Теннис ATP
16:33
Стали известны все полуфиналисты ATP Cup
Фото: ATP Cup

ATP Cup

Группа B

Франция – Австралия 1:2

Артур Риндеркнеш – Джеймс Дакворт 6:4, 7:6 (6)

Уго Умбер – Алекс де Минор 6:3, 6:7 (2), 1:6

Фабрис Мартен / Эдуард Роже-Васслен – Джон Пирс / Люк Савилл 2:6, 7:5, 0:1

Группа C

Германия – Канада 1:2

Ян-Леннард Штруфф – Денис Шаповалов 6:7 (5), 6:4, 3:6

Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим 4:6, 6:4, 3:6

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Стивен Диез / Брейден Шнур 6:3, 6:4

Канада выиграла группу C и вышла в полуфинал турнира, где встретится с Россией. В другой паре за путевку в финал сыграют Польша и Испания.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Денис Шаповалов

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