По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
Стало известно, когда Доминик Тим сможет вернуться в Тур
Австрийцу нельзя тренироваться еще полтора месяца
Доминик Тим / фото - AFP
5-я ракетка мира, австриец Доминик Тим в интервью Ö3 Radio рассказал, как проходит его восстановление после травмы запястья, а также назвал приблизительные сроки возвращения в Тур.
«Если я не буду тренироваться пять недель и не буду снимать повязку, моё состояние улучшится. Это трудная, но знакомая врачам травма. Я не первый теннисист, который с ней сталкивается. Если следовать всем инструкциям, проблем не будет.
Уверен, что вернусь на свой лучший уровень. Придётся пропустить несколько турниров, а потом заняться восстановлением, но это нормально. Через полтора месяца начну тренироваться».
Напомним, Маррей вспомнил о своем первом матче на Wimbledon.
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