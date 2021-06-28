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Стало известно, когда Доминик Тим сможет вернуться в Тур

Австрийцу нельзя тренироваться еще полтора месяца
Теннис ATP
17:58
Стало известно, когда Доминик Тим сможет вернуться в Тур
Доминик Тим / фото - AFP

5-я ракетка мира, австриец Доминик Тим в интервью Ö3 Radio рассказал, как проходит его восстановление после травмы запястья, а также назвал приблизительные сроки возвращения в Тур.

«Если я не буду тренироваться пять недель и не буду снимать повязку, моё состояние улучшится. Это трудная, но знакомая врачам травма. Я не первый теннисист, который с ней сталкивается. Если следовать всем инструкциям, проблем не будет.

Уверен, что вернусь на свой лучший уровень. Придётся пропустить несколько турниров, а потом заняться восстановлением, но это нормально. Через полтора месяца начну тренироваться».

Напомним, Маррей вспомнил о своем первом матче на Wimbledon.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Доминик Тим

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