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Стало известно, когда Надаль вернется на корт

Третья ракетка мира не сыграет на июльских турнирах


Теннис ATP
17:54
Стало известно, когда Надаль вернется на корт
Рафаэль Надаль / Фото - tennis365
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль примет участие на турнире ATP 500 в Вашингтоне (США), который стартует 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. 

Отметим, что это будет дебютное выступление для 35-летнего испанца на этом турнире.

Напомним, что это будет первый выход Надаля на корт после Roland Garros. Ранее он снялся с Wimbledon и Олимпийских игр в Токио.
Владимир Кириченко
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Рафаэль Надаль

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