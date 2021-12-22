Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Стосур и компания получили wild card на Australian Open-2022
Австралийские теннисистки сыграю в основе домашнего «мэйджора»
11:47
Саманта Стосур / Фото - businessinsiderОбнародованы имена еще четырех теннисисток, которые получили wild card на участие в основной сетке Australian Open-2022.
Ими стали хозяйки кортов Дарья Гаврилова, Саманта Стосур, Сторм Сандерс и Мэддисон Инглис. Об этом в интервью The Age сообщил директор австралийского «мэйджора» Крэйг Тайли.
«Стосур – легенда. Нет сомнения, что она заслужила место на турнире».
Australian Open-2022 стартует 17 января.
Ранее Тайли поделился мнением относительно участие в австралийском «мэйджоре» первой ракетки мира, легендарного серба Новака Джоковича.
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