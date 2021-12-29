Стосур и компания получили wild card на Australian Open-2022
Стосур завершит карьеру в одиночном разряде после Australian Open
Титулованная австралийка сконцентрируется на выступлениях в паре
15:55
Саманта Стосур / Фото - abc.net.au37-летняя австралийская теннисистка Саманта Стосур в Instagram сообщила, что после Australian Open-2022 завершит карьеру в одиночном разряде.
«Я очень рада, что через пару недель 20-й раз сыграю на Australian Open. Огромное спасибо Tennis Australia за возможность закончить одиночную карьеру на домашнем «Большом шлеме». Для меня очень много значит возможность закончить на глазах у семьи, друзей и австралийских болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Однако я планирую отыграть весь сезон в паре».
Отметим, что Стосур является экс-четверткой ракеткой мира, а также победительницей US Open-2011 в одиночном разряде.
Напомним, Саманта получила wild card на домашний «мэйджор».
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