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Суды Джоковича обойдутся Tennis Australia в полмиллиона долларов

За депортацию первой ракетки мира будут платить обычные граждане
Теннис ATP
14:58
Суды Джоковича обойдутся Tennis Australia в полмиллиона долларов
Новак Джокович / фото - Getty Images

Tennis Australia оплатит издержки Новака Джоковича, связанные с судебными разбирательствами по депортации из Австралии, сообщает Daily Mail.

По данным издания, общая сумма всех трат перевалит за 500 тысяч долларов. Также стоит отметить, что руководящий орган по теннису в Австралии финансируется, в том числе, из австралийского бюджета, и, по факту, за депортацию серба заплатят обычные граждане.

Напомним, экс-первая ракетка мира, швед Матс Виландер посоветовал Джоковичу принять неизбежное и вакцинироваться.

Михаил Рыбак
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Новак Джокович Australian Open

Комментарии 2

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19 января 2022г. 15:23
Я бы посоветовал Джоковичу принимать решения самостоятельно - вкалывать себе какую-то дрянь в организм или нет. Он всё правильно делает. Вот уже чуть ли не депортация и тюрьма. А завтра невакцинированных отстреливать по закону будут. Второе. Я бы (вполне серьёзно) посоветовал Новаку идти до конца и обанкротить Австралию как государство. И гнев австралийцев направить в сторону организаторов Australian Open, ITF и ATP. И это очень серьёзный прецедент - депортация без вакцины. Здесь не просто нарушение прав - здесь своеволие и анархия организаторов турнира. Не надо самим теннисистам вступаться "за" и "против". Оперировать надо понятиями законности. Если в Законах Австралии есть такая строка - обязать организаторов не допускать к соревнованиям теннисистов без неизвестных уколов, то всё правильно. Если в Законе любой страны этого нет - никто не имеет права остановить меня в магазине без маски. Это незаконно. И относится ко всем без исключения людям на планете. Чего Путин и Зеленский без маски перед аудиторией выступают? Они особенные? Чем? Только тем, что у них есть обязательства перед избирателями. Пусть одевают маски, как все.
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19 января 2022г. 15:58
все верно. судить надо всю барановирусную кодлу и банкротить
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