Суды Джоковича обойдутся Tennis Australia в полмиллиона долларов

За депортацию первой ракетки мира будут платить обычные граждане

Новак Джокович / фото - Getty Images

Tennis Australia оплатит издержки Новака Джоковича, связанные с судебными разбирательствами по депортации из Австралии, сообщает Daily Mail.

По данным издания, общая сумма всех трат перевалит за 500 тысяч долларов. Также стоит отметить, что руководящий орган по теннису в Австралии финансируется, в том числе, из австралийского бюджета, и, по факту, за депортацию серба заплатят обычные граждане.

Напомним, экс-первая ракетка мира, швед Матс Виландер посоветовал Джоковичу принять неизбежное и вакцинироваться.