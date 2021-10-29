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Сумасшедшая цифра. Зверев добыл 300-ю победу в карьере

Четвертая ракетка мира уверенно движется к очередному титулу
Теннис ATP
29 октября 12:39
Сумасшедшая цифра. Зверев добыл 300-ю победу в карьере
Александр Зверев / Фото - edition.cnn.com
Победа над австралийцем Алексом Де Минауром на турнире в Вене (Австрия) стала для олимпийского чемпиона Токио-2020, немец Александра Зверева 300-й в профессиональной карьере. 

Отметим, что в сезоне-2021 титулованный теннисист выиграл свой 49-й матч при 13 поражениях.

В четвертьфинале турнира Erste Bank Open четвертая ракетка мира Зверев встретится с канадцем Феликсом Оже.

Накануне Зверев сообщил, что не примет участия на финальном турнире Кубка Дэвиса.
Владимир Кириченко
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