«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Сумасшедшая цифра. Зверев добыл 300-ю победу в карьере
Четвертая ракетка мира уверенно движется к очередному титулу
Александр Зверев / Фото - edition.cnn.comПобеда над австралийцем Алексом Де Минауром на турнире в Вене (Австрия) стала для олимпийского чемпиона Токио-2020, немец Александра Зверева 300-й в профессиональной карьере.
Отметим, что в сезоне-2021 титулованный теннисист выиграл свой 49-й матч при 13 поражениях.
В четвертьфинале турнира Erste Bank Open четвертая ракетка мира Зверев встретится с канадцем Феликсом Оже.
Накануне Зверев сообщил, что не примет участия на финальном турнире Кубка Дэвиса.
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