Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі

Марта зіграє з «лакі-лузером» Бренгл

Фото: j48tennis.net

На старті турніру серії WTA1000 в Римі Марта Костюк (WTA, 59) мала зустрічатися з Кларою Таусон (WTA, 44).



Не так давно тенісистки грали на «тисянчику» в Мадриді, де в двох сетах перемогу здобула українка. Цього разу данчанка не зіграє з Костюк – Таусон знялася через травму спини. Замість Клари в першому колі змагань в Італії виступить «лакі-лузер» американка Медісон Бренгл (WTA, 61).

Нагадаємо, що Марта піднялася в рейтингу WTA.