Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі
Марта зіграє з «лакі-лузером» Бренгл
Фото: j48tennis.net
На старті турніру серії WTA1000 в Римі Марта Костюк (WTA, 59) мала зустрічатися з Кларою Таусон (WTA, 44).
Не так давно тенісистки грали на «тисянчику» в Мадриді, де в двох сетах перемогу здобула українка. Цього разу данчанка не зіграє з Костюк – Таусон знялася через травму спини. Замість Клари в першому колі змагань в Італії виступить «лакі-лузер» американка Медісон Бренгл (WTA, 61).
Нагадаємо, що Марта піднялася в рейтингу WTA.
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