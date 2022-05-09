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Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі

Марта зіграє з «лакі-лузером» Бренгл
Теннис WTA
16:58
Суперниця Костюк знялася з матчу проти українки на турнірі WTA1000 в Римі
Фото: j48tennis.net

На старті турніру серії WTA1000 в Римі Марта Костюк (WTA, 59) мала зустрічатися з Кларою Таусон (WTA, 44).

Не так давно тенісистки грали на «тисянчику» в Мадриді, де в двох сетах перемогу здобула українка. Цього разу данчанка не зіграє з Костюк – Таусон знялася через травму спини. Замість Клари в першому колі змагань в Італії виступить «лакі-лузер» американка Медісон Бренгл (WTA, 61).

Нагадаємо, що Марта піднялася в рейтингу WTA.

Олег Шумейко-младший
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