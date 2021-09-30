Монфис: «Это был отличный бой, в прекрасной атмосфере»
Муж Свитолиной Монфис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Софии
Белорус Ивашко не вышел на корт
Гаэль Монфис / Фото - firstsportz20-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис на отказе соперника вышел в четвертьфинал турнира в Софии (Болгария).
Его оппонент по матчу второго раунда 45-й номер рейтинга АТР белорус Илья Ивашко снялся с турнира.
В поединке за выход в полуфинал турнира Sofia Open Монфис встретится с итальянцем Джанлукой Магером.
А тем временем супруга Монфиса украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира серии WTA 500 в Чикаго, обыграв 20-летнею американку Аманду Анисимову – 6:4, 6:3.
Комментарии 0