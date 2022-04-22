Свитоліна: «80 % росіян підримують геноцид українців»

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Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як планується вирішувати питання щодо подальшої участі росіянок та білорусок в міжнародних змаганнях.



Від повномасштабного нападу росії на Україну минуло уже майже два місяці. Чому тільки зараз ви виступили із цією заявою-вимогою?

Яка реакція на ваші вимоги в тенісному середовищі?

Є підтримка від деяких гравців, а дехто нічого не висловлює. Маю на увазі не росіян та білорусів, а інших тенісистів. Різна реакція, але більшість іноземців нас підтримує.

Наприклад, в Індіан-Веллсі підходили гравці з інших країн, підтримували. Ми з ними не раз спілкувались, що якщо санкції спрямовані на звичайних мешканців росії та білорусі, то повинен бути вплив і на гравців з російським та білоруським паспортами.

Сподіваюсь, наша заява подіє, і ми дізнаємось, чи підтримують вони свою владу і те, що вона робить з нашою країною і нашим народом. Бо це стосується всіх росіян, бо це їхня влада.

Коли йде геноцид українців, а вони представляють свої країни, то ми повинні знати, чи вони підтримують такі дії.

Адже за статистикою 80% росіян – можливо, навіть більше – підтримують такі дії своєї держави. Якщо це дійсно так, то чому вони повинні бути серед нас, серед наших колег?

Нам важливо, щоб серед нас не було фактично убивць нашої країни. Хочеться, щоб все було зроблено по максимуму. Але знаючи організацію WTA, вони завжди знаходять відмовки. Тому будемо боротись до кінця, ми готові до цього.