Свитолина получила звезду на «Площади звезд» и орден княгини Ольги III степени
Свитолина: «Аллея звезд в Лос-Анджелесе гораздо хуже, чем в Киеве»
Первая ракетка Украины удостоилась отметки на «Площади звезд» в столице Украины
Элина Свитолина / Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от того, что ей открыли звезду на «Площади звезд» в Киеве:
Я была в Лос-Анджелес на Аллее звезд, но мне там понравилось меньше, чем здесь. В Лос-Анджелесе за ними гораздо хуже ухаживают, и они выглядят заброшенными. Поэтому я рада, что моя звезда здесь – в Киеве.
Напомним, что Свитолина стала первой украинской теннисисткой, завоевавшей медаль Олимпиады.