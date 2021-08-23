Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща

Украинка в Чикаго нашла ресторан, в котором смогла насладиться любимым блюдом

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 23 августа, проведет первый матч на турнире серии WTA250 в Чикаго, США.



Шестой номер мирового рейтинга после пересечения Атлантического океана не смогла себе отказать в традиционном украинском блюде. Свитолина поделилась фотографией в своем Instagram, на котором она в ресторане с тарелкой борща:

Борщ течет в моих венах.

Напомним, что Марта Костюк успешно стартовала на турнире в Чикаго, а Ангелина Калинина не сумела преодолеть рубеж первого раунда.