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Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща

Украинка в Чикаго нашла ресторан, в котором смогла насладиться любимым блюдом
Теннис WTA
17:56
Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 23 августа, проведет первый матч на турнире серии WTA250 в Чикаго, США.

Шестой номер мирового рейтинга после пересечения Атлантического океана не смогла себе отказать в традиционном украинском блюде. Свитолина поделилась фотографией в своем Instagram, на котором она в ресторане с тарелкой борща:

Борщ течет в моих венах.

Напомним, что Марта Костюк успешно стартовала на турнире в Чикаго, а Ангелина Калинина не сумела преодолеть рубеж первого раунда.

Олег Шумейко-младший
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