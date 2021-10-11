Свитолина: «Где-то в задачах стоит выход на Итоговый турнир, но сейчас я об этом не задумываюсь»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о турнире в Индиан-Уэллсе, целях на остаток сезона и том, что позволяет ненадолго отстраниться от тенниса.
О матче с Сораной Кырстей
Сегодня было очень тяжело, матч был как американские горки. Я боролась и оставила на корте действительно все силы, потому что хотела выиграть и продолжать свое выступление на этом турнире. Нужно было правда бороться за каждое очко, Сорана провела отличный поединок. Поэтому я рада, что выиграла в таком трудном матче.
О квалификации на Итоговый турнир
Конечно, где-то в моих задачах стоит Итоговый турнир. Но сейчас я концентрируюсь на игре в Индиан-Уэллс, так как я сыграла тут хорошо в прошлый раз, сыграла в полуфинале. Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый, не хочу даже задумываться. Уже остались последние турниры в сезоне и я не хочу, чтобы это как-то придавало давления. На данный момент моя задача – это Индиан-Уэллс.
О сложных противостояниях в этом сезоне
В этом году у меня было много таких матчей, которые проходили тяжело, как физически, так и психологически. Некоторые, конечно, не сложились в мою пользу. Один из таких матчей – это четвертьфинал против Лейлы Фернандес на US Open. Но, я думаю, что большинство таких игр все-таки завершились в мою пользу.
Например, была очень тяжелая Олимпиада, где я выиграла очень много тяжелых матчей. Я всегда рассчитываю на свою физическую форму и доверяю своим силам, что я все-таки смогу перебегать свою соперницу и быть более выносливой. Сейчас все теннисистки находится на высоком уровне как физически, так и по игре, поэтому матчи получаются очень интенсивными.
О том, как удается отвлечься от тенниса после трудных матчей
Я уже научилась отключаться от этого. Теннис всегда присутствует в жизни, и мой муж теннисист, и когда ты на большом турнире, то 99% мыслей все равно о теннисе, подготовке, восстановлении. Но ты стараешься как-то отключаться: ходить на прогулки, посмотреть кино, то есть, это самый минимум, который позволяет отвлечься хотя бы на 1,5 -2 часа.
И с Гаэлем мы стараемся разговаривать не только о теннисе. Но мысли автоматически переключаются, это нормально, это нужно воспринимать спокойно.
О разнице в условиях в Индиан-Уэллс по сравнению с мартом
На удивление для всех, разница есть. Погода очень жаркая. Когда мы приехали, то было 38 градусов тепла воздух очень сухой. Ты не сильно потеешь, но очень непривычно. Когда в конце лета мы играем в Цинциннати, там влажный воздух и очень много потеешь, как и во время этой части сезона в Китае, там тоже большая влажность. Здесь же в октябре еще более сухо. По организации никакой разницы нет.
Мне кажется, что из-за этих условий и мяч по-другому летит. Когда играешь вечером, то погода холоднее, чем в марте. Но некоторые года здесь было очень холодно и весной. Например, 2 года назад на моем вечернем матче зрители сидели в зимних куртках. Как таковой разницы нет, каждый год что-то новое. А во всем остальном кажется, что играем в марте.
Напомним, что свой путь на крупном турнире в США продолжает и Гаэль Монфис.