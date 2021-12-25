Свитолина поделилась ожиданиями от турнира в Аделаиде
Свитолина готова третий раз вакцинироваться ради участия в Australian Open
Украинская теннисистка – об обязательной вакцинации для участников австралийского мэйджора
18:04
Фото: Twitter Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась на тему обязательной вакцинации против коронавируса для участников Australian Open. Слова 15-й ракетки мира приводит The Advertiser:
«Даже если скажут, что нужно сделать прививку третьей дозой, то я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились.
Многие наши друзья заболели коронавирусом, так что ситуация сейчас довольно тяжелая».
Напомним, лидер мирового рейтинга у мужчин Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за обязательной вакцинации.
Комментарии 0