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Свитолина готова третий раз вакцинироваться ради участия в Australian Open

Украинская теннисистка – об обязательной вакцинации для участников австралийского мэйджора
Теннис Grand Slam
18:04
Свитолина готова третий раз вакцинироваться ради участия в Australian Open
Фото: Twitter Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась на тему обязательной вакцинации против коронавируса для участников Australian Open. Слова 15-й ракетки мира приводит The Advertiser:

«Даже если скажут, что нужно сделать прививку третьей дозой, то я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились.

Многие наши друзья заболели коронавирусом, так что ситуация сейчас довольно тяжелая».

Напомним, лидер мирового рейтинга у мужчин Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за обязательной вакцинации.

Сергей Остапенко
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